Il 8 aprile alle 20 si disputerà la finale di Coppa Italia di Promozione allo stadio

Sede bolognese per la finale della Coppa Italia di Promozione. Lo Sporting Scandiano affronterà il Vis Novafeltria sul sintetico "Bonarelli" di Granarolo mercoledì 8 aprile (ore 20.30). La vincente entrerà al quinto posto della graduatoria dei ripescaggi alle spalle delle quattro vincenti dei play-off dei rispettivi gironi di Promozione. Le decisioni del giudice. In Eccellenza una gara a Malavolti e Minelli (Fabbrico), Lo Bello (Rolo). In Promozione squalificato fino all’8 aprile il dirigente Paolo Franchi (Boretto) per proteste verso l’arbitro. Un turno a Tinterri (Luzzara), Burani (Masone), Sorbi (Vezzano). In Prima multa di 120 euro al Quattro Castella per intemperanze dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Il Fabbrico perde per una giornata. Malavolti e Minelli

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