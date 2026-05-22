dilettanti cdr per la porta arriva carletti sentieri verso la mirandolese

Nel campionato di Eccellenza, la Cdr Mutina ha annunciato l’ingaggio del portiere classe 2006, proveniente dal Nonantola, con l’obiettivo di rafforzare la porta. Per il Polinago, che si prepara alla Promozione, il direttore sportivo ha concluso l’accordo con il portiere 2007 proveniente dal Lama, che si unirà a Brambilla. Sono i primi movimenti ufficiali delle due squadre in vista della nuova stagione, con le trattative concentrate sui portieri.

In Eccellenza la Cdr Mutina ha chiuso col portiere classe 2006 Filippo Carletti (dal Nonantola). Primo acquisto per il Polinago in vista della Promozione: il ds Caprara ha chiuso col portiere 2007 Andrea Bonucchi dal Lama che affiancherà Brambilla. Lascia invece a 45 anni il calcio giocato Francesco Giuliani, una vita a Serra e dal 2023 a Polinago, che sarà il preparatore dei portieri. A San Michele ufficiale mister Lorenzo Baroni, che sarà affiancato dal preparatore dei portieri Davide Giorgi, il vice Matteo Costi e il team manager e collaboratore tecnico Marco Ferrari, confermato il fisioterapista Enrico Sassi. "La società ringrazia Nunzio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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