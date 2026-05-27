Calabria picchi di 31 gradi | arriva il caldo primaverile anticipato

Nel pomeriggio, le temperature in alcune zone della regione hanno raggiunto i 31 gradi, segnando un aumento anticipato del caldo primaverile. Nonostante il sole, sono previsti temporali pomeridiani in diverse aree. La previsione indica che il sollievo termico arriverà nel fine settimana, con un calo delle temperature e condizioni meteo più stabili.

? Punti chiave Dove colpiranno i temporali pomeridiani nonostante il sole intenso?. Quando arriverà finalmente il sollievo termico previsto per il weekend?. Come influenzeranno questi sbalzi il comfort nelle case calabresi?. Perché le zone montane mostrano un meteo diverso dalla costa?.? In Breve Previsioni Giuliacci indicano stabilità meteorologica per i prossimi giorni in Calabria.. Possibili temporali pomeridiani isolati sulle zone montuose e aree interne della regione.. Venerdì è previsto un calo termico rispetto ai 31 gradi di mercoledì e giovedì.. Temperature su medie stagionali nel fine settimana tra sabato e domenica.. Le temperature... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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METEO – Caldo Africano a 34°C | Arriva la Prima Vera Scaldata Estiva

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Caldo estivo in arrivo, nel weekend picchi fino a 31 gradi in ToscanaIl fine settimana in Toscana si preannuncia caratterizzato da temperature elevate, con punte che arriveranno fino a 31 gradi.

Ancora maltempo poi arriva il caldo, picchi fino a 30 gradiLe condizioni meteorologiche sono ancora caratterizzate da maltempo, con piogge e temperature più basse rispetto alla norma stagionale.

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