Ancora maltempo poi arriva il caldo picchi fino a 30 gradi

Le condizioni meteorologiche sono ancora caratterizzate da maltempo, con piogge e temperature più basse rispetto alla norma stagionale. Dopo questa fase di cattivo tempo, si prevede un cambiamento con l'arrivo di un'alta pressione che porterà un aumento delle temperature, raggiungendo punte di 29-30°C. Le ultime 24 ore hanno mostrato un clima con caratteristiche tipiche di fine autunno o inizio inverno, secondo quanto riferiscono i meteorologi. La situazione cambierà in breve tempo, secondo le previsioni.

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