Ancora maltempo poi arriva il caldo picchi fino a 30 gradi
Le condizioni meteorologiche sono ancora caratterizzate da maltempo, con piogge e temperature più basse rispetto alla norma stagionale. Dopo questa fase di cattivo tempo, si prevede un cambiamento con l'arrivo di un'alta pressione che porterà un aumento delle temperature, raggiungendo punte di 29-30°C. Le ultime 24 ore hanno mostrato un clima con caratteristiche tipiche di fine autunno o inizio inverno, secondo quanto riferiscono i meteorologi. La situazione cambierà in breve tempo, secondo le previsioni.
(Adnkronos) – Ancora maltempo poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30°C. Stiamo affrontando le ultime 24 ore di una fase di maltempo dai connotati decisamente simil-autunnali, se non addirittura invernali, spiegano i meteorologi. Abbiamo assistito a scenari insoliti per la metà di maggio, con la neve che è scesa in modo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Meteo, arriva il caldo: sole e temperature estive fino a sabato
Sullo stesso argomento
Ponte del 25 aprile col caldo: fino a 27°C in Italia, poi arriva il maltempo(Adnkronos) – Meteo oggi e Ponte del 25 Aprile: Italia baciata dal sole con clima quasi estivo.
Ancora maltempo ma nel weekend arriva la prima ‘fiammata africana’ con oltre 30 gradi al Sud(Adnkronos) – L'Italia si trova stretta in una morsa di forte maltempo ma nel weekend cambia tutto con l'arrivo di una fiammata africana, secondo le...
Ancora maltempo poi arriva il caldo, picchi fino a 30 gradi(Adnkronos) - Ancora maltempo poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30°C. Stiamo affrontando le ultime 24 ore di una fase di maltempo dai connotati decisamente simil-autunnali, se ... startupbusiness.it
Meteo: ancora maltempo oggi, poi nel weekend torna il sole ma con temperature fresche x.com
Ora piogge e qualche temporale… ma attenzione: il CALDO VERO potrebbe essere pronto ad arrivare Fino al weekend ancora segnali di instabilità, poi possibile svolta con i primi picchi di caldo dal sapore quasi estivo Nel video spieghiamo cosa sta su facebook
Un’altra ondata di maltempo e poi svolta: arriva l’anticiclone africano[caption id=attachment_239882 align=alignnone width=1600] Ancora maltempo in arrivo, poi l'Anticiclone Africano si prende la ... msn.com