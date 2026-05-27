Nel carcere di Castrovillari si è tenuto un evento di moda chiamato 'Oltre', organizzato dall'Associazione Jole Santelli. La manifestazione ha coinvolto detenuti e ospiti, con sfilate di abiti e creazioni artigianali. L'iniziativa si è svolta in ricordo della ex presidente della regione e ha avuto come obiettivo promuovere l'inclusione e il reinserimento sociale.

Roma, 27 mag (Adnkronos) - Promosso dall'Associazione Jole Santelli, si è svolto nella casa circondariale di Castrovillari 'Oltre', evento di moda che ha celebrarato l'inclusione e la diversità attraverso il linguaggio universale della moda e dell'arte, con la passerella che è diventata spazio di partecipazione, sensibilità e bellezza. Protagonisti i ragazzi autistici del progetto 'Modelli si nasce' e le detenute della Casa circondariale, impegnate nella produzione sartoriale degli abiti. 'Oltre', che ha avuto il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claudio Greco, è stato condotto da Paola Severini Melograni, con testimonial d'eccezione Francesca Pascale, vicepresidente di 'Diritti e libertà'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calabria: nel carcere di Castrovillari con 'Oltre', evento di moda in ricordo di Jole Santelli

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