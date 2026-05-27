Le prenotazioni online per l’estate 2026 alla spiaggia Cala Violina sono state eliminate. La data di apertura per le prenotazioni non è stata comunicata. Per raggiungere la spiaggia, non è possibile usare l’auto e bisogna optare per mezzi alternativi, come navette o camminate, in base alle modalità attuali di accesso.

? Punti chiave Quando aprono esattamente le prenotazioni per l'estate 2026?. Come si raggiunge la spiaggia senza poter usare l'auto?. Quali sono i servizi attivi per chi visita la zona?. Perché il Comune ha deciso di limitare l'accesso a 700 persone?.? In Breve Accesso limitato a 700 persone giornaliere tra le 8:30 e le 18:30.. Contributo di 1 euro a persona con registrazione obbligatoria per bambini 1-12 anni.. Parcheggio a Val Martina a 10 euro per auto e 15 euro per camper.. Percorso sterrato di 1,5 km da Val Martina o 6 km da Puntone.. Venerdì 29 maggio alle ore 00:00 scattano le prenotazioni online per l’accesso a Cala Violina, la spiaggia più celebre della Maremma, dove il Comune di Scarlino ha confermato il limite di 700 persone al giorno tra le 8:30 e le 18:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cala Violina: via le prenotazioni online per l’estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio file agli sportelli: Monreale lancia le prenotazioni online per i servizi comunaliDal 16 marzo 2026, il Comune di Monreale introdurrà un sistema di prenotazioni online per i servizi comunali, sostituendo le tradizionali file agli...

Le previsioni per il Ponte: "Aumentate le prenotazioni. Un buon test per l’estate"Le prenotazioni per il ponte si sono fatte più numerose rispetto alle settimane precedenti, secondo quanto riferito dal direttore di Confcommercio...

Temi più discussi: Per andare in questa spiaggia della Toscana ora devi prenotare; A Cala Violina torna il bagnino: ecco quando sarà attivo il servizio; Spiagge segrete in Italia con poco turismo: 7 calette da raggiungere a piedi o via mare; Spiagge segrete in Italia: 7 calette raggiungibili a piedi o via mare.

Cala Violina, confermato il servizio di vigilanza e assistenza alla balneazione - x.com

Cala Violina, torna il numero chiuso: prenotazioni aperte dal 29 maggioDalla mezzanotte di venerdì 29 maggio sarà possibile prenotare l’accesso a Cala Violina per la stagione estiva 2026. Anche quest’anno la spiaggia sarà ... gonews.it

La perla della Maremma resta al sicuro: a Cala Violina è tornato il bagninoCala Violina non ha bisogno di grandi presentazioni. Chiunque abbia camminato lungo i sentieri della macchia mediterranea per raggiungere questa perla della Maremma sa che la ricompensa è un panorama ... corrieredimaremma.it