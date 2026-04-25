Le prenotazioni per il ponte si sono fatte più numerose rispetto alle settimane precedenti, secondo quanto riferito dal direttore di Confcommercio Marche. La situazione a livello nazionale mostra un andamento positivo, considerato come un segnale in vista della stagione estiva. Non sono state fornite stime specifiche, ma i dati indicano che molte persone stanno pianificando le proprie vacanze nelle prossime settimane.

Il quadro nazionale, riferisce il direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, fotografa una situazione chiara. Fatto cento, un italiano su nove – cioè il 90 per cento – di chi andrà in vacanza nei due ponti, quello del 25 aprile (più breve) e quello del primo maggio (più lungo) rimarrà dentro ai confini dello Stivale. Con un soggiorno, in media, della durata di quattro giorni. E i marchigiani? Tre giorni fuori, con un budget di spesa che va dai 350 ai 600 euro. Risultano, inoltre, particolarmente interessanti i dati del cosiddetto ‘incoming’. Chi verrà da noi. E che cosa dicono, quei dati, direttore Polacco? "Che per entrambi i ponti abbiamo un trend positivo rispetto all’anno scorso e, soprattutto, rispetto al periodo pasquale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le previsioni per il Ponte: "Aumentate le prenotazioni. Un buon test per l’estate"

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