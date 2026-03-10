Addio file agli sportelli | Monreale lancia le prenotazioni online per i servizi comunali

Dal 16 marzo 2026, il Comune di Monreale introdurrà un sistema di prenotazioni online per i servizi comunali, sostituendo le tradizionali file agli sportelli. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. La novità riguarda tutte le persone che devono usufruire delle prestazioni offerte dall’Amministrazione comunale.

Monreale – Il Comune annuncia che dal 16 marzo 2026 partirà un innovativo servizio di prenotazione dedicato ai cittadini, volto a migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi essenziali offerti dall’Amministrazione. Il progetto punta a ridurre i tempi di attesa e a ottimizzare la gestione delle richieste, offrendo agli utenti la possibilità di fissare un appuntamento comodamente e in anticipo. Il nuovo servizio di prenotazione riguarda le aree tributi, anagrafe e servizi sociali. Per quanto concerne il servizio tributi, sarà possibile ricevere chiarimenti e supporto sulle questioni fiscali comunali e attivare la definizione agevolata (rottamazione quinquies). 🔗 Leggi su Monrealelive.it

