Cala il buio e gli escursionisti non riescono più a scendere a valle

Due escursionisti polacchi sono stati recuperati nella notte a cima Sat, a circa 1.500 metri di quota. L’intervento di soccorso, iniziato poco dopo le 22 di ieri, martedì 26 maggio, si è concluso poco dopo le 22.30. Nessuno dei due è rimasto ferito durante l’evento. L'operazione ha coinvolto squadre di soccorso che hanno lavorato in condizioni di scarsa visibilità a causa del buio.

Si è concluso poco dopo le 22 di ieri, martedì 26 maggio, un intervento notturno per il recupero di due escursionisti polacchi a cima Sat a una quota di 1.245 metri in quel di Riva del Garda. La chiamata al 112 è arrivata circa un’ora prima da parte dei due stessi escursionisti che si sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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