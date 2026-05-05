In valle c' è un gallo cedrone che tiene in scacco gli escursionisti

In una valle del Trentino, un gallo cedrone si distingue tra gli uccelli locali, attirando l’attenzione degli escursionisti che attraversano i boschi. La presenza di questa specie, insieme a quella di cervi, caprioli, lupi e orsi, è frequente nelle zone naturali della regione, dove i visitatori possono imbattersi in incontri ravvicinati con la fauna selvatica durante le escursioni.

Passeggiando per i boschi in Trentino è possibile – nonché normale – avere degli incontri ravvicinati con la fauna selvatica, che si tratti di ungulati (quindi cervi e caprioli) o con i grandi predatori, lupi e orsi. Tra gli animali in cui ci si può imbattere ci sono anche gli uccelli e, tra.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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