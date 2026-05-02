Passano la notte al bivacco poi chiamano il 112 per scendere | paura per due escursionisti

Una coppia di escursionisti ha trascorso la notte in un bivacco e questa mattina ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di San Martino di Castrozza sono intervenuti per assisterli a un’altitudine di circa 3.000 metri. L’intervento è stato effettuato sabato 2 maggio, coinvolgendo le squadre di soccorso in una situazione di emergenza in montagna.

È stata una mattinata di lavoro quella di oggi, sabato 2 maggio, per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di San Martino di Castrozza, accorsi in aiuto di una coppia escursionisti a 3.005 metri di quota. Nella giornata di ieri, venerdì 1° maggio, i due hanno raggiunto, non senza.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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