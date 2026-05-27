Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri in un campo rom di Caivano, Napoli. Le accuse includono rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Durante le operazioni, alcuni sospetti ostentavano sui social network le refurtive sottratte. L’indagine ha portato al fermo di queste persone, che sono state identificate come coinvolte in vari reati legati a furti e rapine.

Dieci persone sono state fermate dai carabinieri di Castello di Cisterna nel campo rom di Caivano (Napoli) con accuse che vanno dalla rapina al furto, al riciclaggio, alla resistenza a pubblico ufficiale e al trasferimento fraudolento di valori. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo a segno circa 70 colpi tra furti ai danni di negozianti, rapine ad automobilisti e assalti a sportelli bancari, anche utilizzando la tecnica della «spaccata». Gli indagati avrebbero ostentato sui social network i proventi delle attività criminali. Salvare il realismo dalla Realpolitik. Nell’enciclica si svela il Prevost politico È un Papa... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caivano, furti e rapine. I rom ostentavano le refurtive sui social

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Furti e rapine nel Napoletano, ostentavano le refurtive sui social

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