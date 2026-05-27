Dieci persone sono state fermate nel campo rom di Caivano, sospettate di aver commesso oltre 70 reati tra rapine, furti e spaccate. Le indagini hanno accertato che i sospetti hanno messo a segno numerosi colpi in tre diverse regioni. I soldi ottenuti dalle attività illecite sono stati poi mostrati sui social network. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire l’intera rete di criminalità collegata ai reati.

Fermati 10 indagati nel campo rom di Caivano: contestata una lunga serie di rapine e furti in tre regioni. Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 persone, dimoranti nel campo rom di Caivano, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a P.U. e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative, condotte da gennaio ad... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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CAIVANO: 70 tra rapine, furti e spaccate. I soldi ottenuti ostentati sui social.

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