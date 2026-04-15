Una donna è deceduta dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Cagliari. Le forze dell’ordine hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo di 87 anni, che la ospitava. L’uomo è stato interrogato per diverso tempo in caserma prima di essere rilasciato. La dinamica dell’episodio è al momento oggetto di accertamenti.

È stato iscritto nel registro degli indagati, ascoltato a lungo in caserma e poi rilasciato l’ 87enne Mariano Pinna nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Florea Florina, la 66enne di origine romena morta a Selargius, in provincia di Cagliari, dopo essere precipitata da una finestra al terzo piano dell’abitazione dove viveva. La vittima sarebbe una badante. La donna sarebbe stata ospitata in casa come badante, ma ci sono ancora diversi aspetti da chiarire. L’anziano, assistito dall’avvocato Carlo Monaldi, resta al momento sotto indagine mentre proseguono le verifiche per chiarire quanto accaduto. Gli investigatori del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore della donna e la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, donna morta dopo una caduta dal terzo piano: indagato l’87enne che la ospitava

Notizie correlate

Cagliari, donna precipita dal terzo piano e muore: indagato l'87enne che la ospitavaÈ indagato per omicidio Mariano Pinna, l'anziano di 87 anni che nella notte aveva chiamato i carabinieri segnalando di aver trovato il corpo di...

Cagliari, donna precipita dal terzo piano: morta 66enne e aperta un’indagineI carabinieri indagano sulla dinamica della caduta: non si esclude l’ipotesi di omicidio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cagliari, donna precipita da terzo piano e muore: non si esclude l’omicidio; Cagliari, muore a 61 anni: prelevati cuore, fegato e reni al Policlinico di Monserrato; Selargius, donna precipita dal terzo piano di una palazzina: indagini in corso, aperta l’ipotesi omicidio; Selargius, donna precipita dal terzo piano e muore, si indaga per omicidio.

Cagliari, donna morta dopo una caduta dal terzo piano: indagato l’87enne che la ospitavaÈ stato iscritto nel registro degli indagati, ascoltato a lungo in caserma e poi rilasciato l'87enne Mariano Pinna nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di ... lapresse.it

Tragedia a Selargius: donna di 66 anni trovata morta dopo essere precipitata dal terzo pianoUna donna romena di 66 anni è morta a Selargius, precipitata dal terzo piano. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. lamilano.it

Qui Cagliari - Ancora personalizzato per #Pavoletti. Domani niente conferenza per #Pisacane x.com

Cagliari Antivigilia della partita contro l'Inter per i rossoblù che hanno sostenuto una nuova seduta di allenamento al mattino: le ultime da Asseminello - facebook.com facebook