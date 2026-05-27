Cade dal balcone mentre fa le pulizie di casa | 59enne portata in ospedale

Una donna di 59 anni è caduta da una finestra al primo piano della propria abitazione mentre svolgeva le pulizie domestiche. L’incidente si è verificato a Licata. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Incidente domestico a Licata, dove una donna di 59 anni è caduta da una finestra al primo piano mentre stava facendo le pulizie di casa. L’episodio si è verificato nel quartiere Oltreponte. Ad allertare il 118 sono stati alcuni vicini che hanno assistito alla scena. Sul posto è subito arrivata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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PULIZIE BALCONE

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