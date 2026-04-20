Fiumicino cade dal balcone mentre pulisce casa | trasportata d’urgenza in elisoccorso

Stamattina, in via del Faro a Fiumicino, una donna è caduta dal balcone mentre stava pulendo casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. La strada rimane chiusa temporaneamente mentre vengono ricostruiti i dettagli dell’incidente. La zona è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Il silenzio del mattino in via del Faro è stato interrotto bruscamente dalle sirene e dal rotore di un elicottero. Erano circa le 8:30 quando una chiamata d’emergenza ha fatto scattare l’allarme alla centrale operativa del 118 di Roma: una donna di mezza età, intenta a svolgere le pulizie domestiche nella propria abitazione a Fiumicino, è precipitata dal balcone situato al terzo piano di una palazzina. La dinamica del volo, terminato dopo diversi metri, ha fatto temere immediatamente il peggio per le condizioni della vittima. L’attivazione della rete di emergenza Ares 118. La rapidità della macchina dei soccorsi è stata fondamentale per gestire un quadro clinico apparso critico sin dai primi istanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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