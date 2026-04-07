Un uomo di 54 anni è caduto da una scala alta circa due metri mentre stava effettuando lavori di pulizia in via 1° Maggio a Montemurlo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e l’uomo è stato soccorso sul posto. Le condizioni di salute sono risultate gravi e il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno verificando le dinamiche dell’accaduto.

Montemurlo (Prato), 7 aprile 2026 – Incidente sul lavoro a Montemurlo i n via 1° Maggio dove un uomo di 54 anni, impegnato in??????lavori di pulizia per conto di una ditta esterna, è precipitato da una scala da un'altezza di circa due metri. Nell'impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato subito soccorso in condizioni preoccupanti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un'ambulanza della Misericordia di Montemurlo e un infermiere del 118, che ha disposto il trasferimento d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Careggi, a Firenze. Sono intervenuti anche gli ispettori del Dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sul lavoro: cade da una scala mentre fa le pulizie, grave 54enne

Incidente sul lavoro a Fregene: giardiniere cade dalla scala e sbatte la testa, è graveIncidente sul lavoro a Fregene dove un giardiniere è caduto dalla scala durante un lavoro di potatura.

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