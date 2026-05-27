BuskeRaggio 5° Festival d’Arte di strada a Parco Raggio di Pontenure
A Parco Raggio di Pontenure si svolge la quinta edizione di BuskeRaggio, il festival d’arte di strada organizzato da Art. La manifestazione, che segue il successo delle edizioni passate, prevede spettacoli, performance e installazioni artistiche. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolge artisti locali e nazionali. La giornata si articola in diverse attività aperte al pubblico, con ingresso gratuito.
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Parco Raggio la quinta edizione di BuskeRaggio, evento organizzato e realizzato da Art.ComPontenure – Aps, Associazione di Promozione Sociale pontenurese nata dal desiderio di un gruppo di artigiani e commercianti del paese di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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