BuskeRaggio 5° Festival d’Arte di strada a Parco Raggio di Pontenure

Notizia in breve

A Parco Raggio di Pontenure si svolge la quinta edizione di BuskeRaggio, il festival d’arte di strada organizzato da Art. La manifestazione, che segue il successo delle edizioni passate, prevede spettacoli, performance e installazioni artistiche. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolge artisti locali e nazionali. La giornata si articola in diverse attività aperte al pubblico, con ingresso gratuito.