In Canti & Banchi a Castelfiorentino torna il Festival dell’arte di strada
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Castelfiorentino ospiterà la trentacinquesima edizione di "InCanti & Banchi", una storica manifestazione a ingresso gratuito interamente dedicata agli incontri di teatro e musicanti. L'evento, promosso e organizzato dal Comune di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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