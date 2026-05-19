In Canti & Banchi a Castelfiorentino torna il Festival dell’arte di strada

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Castelfiorentino ospiterà la trentacinquesima edizione di "InCanti & Banchi", una storica manifestazione a ingresso gratuito interamente dedicata agli incontri di teatro e musicanti. L'evento, promosso e organizzato dal Comune di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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