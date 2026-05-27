Busitalia Campania venerdì sciopero di 24 ore

Venerdì 29 maggio 2026, le Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno annunciato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il servizio di trasporto pubblico locale gestito da Busitalia Campania. La protesta riguarda l’intera giornata e interesserà i servizi di trasporto pubblico nella regione. La proclamazione dello sciopero è stata comunicata ufficialmente dalle sigle sindacali, senza indicare eventuali motivazioni specifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 29 maggio 2026, della durata di 24 ore. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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