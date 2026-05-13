Busitalia Campania venerdì 15 maggio sciopero di 24 ore

Venerdì 15 maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico locale gestito da Busitalia Campania sarà sospeso per un'intera giornata a causa di uno sciopero di 24 ore. La comunicazione è stata resa nota dall'azienda, che ha informato gli utenti dell'interruzione temporanea delle corse in quella data. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi alla base della protesta.

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Busitalia Campania informa che venerdì 15 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata proclamata dalle Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas. In caso di adesione del personale, potranno verificarsi disagi sui servizi autobus urbani ed extraurbani gestiti da Busitalia Campania, società di Trenitalia del Gruppo FS. Le fasce di garanzia. L’azienda comunica che saranno comunque garantiti i collegamenti nelle consuete fasce giornaliere di garanzia: dalle 6:30 alle 9:00. dalle 13:00 alle 16:30. Le corse partite dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno regolarmente il capolinea di destinazione.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Busitalia Campania, venerdì 15 maggio sciopero di 24 ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Busitalia Campania, venerdì 10 aprile sciopero di 4 ore: i disagiLe organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10... Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbaniPossibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026.