Busitalia Campania venerdì 10 aprile sciopero di 4 ore | i disagi

Venerdì 10 aprile 2026, il servizio di trasporto pubblico locale sarà interrotto per quattro ore a causa di uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas. La protesta riguarda il servizio gestito da Busitalia Campania e potrebbe causare disagi ai passeggeri che devono pianificare spostamenti in quella fascia oraria. La protesta coinvolge i dipendenti di diverse aziende del settore.

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10 aprile 2026, della durata di 4 ore. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, potrebbero non essere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Busitalia, sciopero degli autobus: possibili disagi la sera di venerdì 10 aprilePossibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale nella serata di venerdì 10 aprile 2026. Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbaniPossibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026. Temi più discussi: Busitalia Sita Nord: Veneto -Umbria -Campania; Venerdì 10 aprile è sciopero di 4 ore; Il calendario degli scioperi di aprile 2026: le date nere da segnare per bus, metro, treni e sanità; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Sciopero trasporti domani 10 aprile: chi si ferma, orari e fasce di garanzia. Busitalia Campania, venerdì 10 aprile sciopero di 4 ore: i disagiIn caso di adesione, potrebbero non essere garantiti i servizi autobus urbani ed extraurbani dalle ore 20:01 alle ore 24 ... salernotoday.it Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbaniPossibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026. Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ... zon.it Venerdì nero per i trasporti Proclamato uno sciopero di 4 ore per il 10 aprile. Ecco le fasce orarie a rischio per i bus urbani ed extraurbani di Busitalia Campania e i dati sulla reale vulnerabilità del servizio. Tutti i dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook