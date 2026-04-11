Mercato svincolati | Honda e Mario Rui tornano in campo tra Asia ed Emirati

Il mercato dei calciatori svincolati si anima con alcuni ritorni e nuovi arrivi tra Asia ed Emirati, mentre le squadre cercano rinforzi per la prossima stagione. Tra i nomi in circolazione ci sono veterani e giovani in cerca di opportunità, con movimenti che coinvolgono diverse leghe e paesi. Le trattative sono in corso e molte trattative sono ancora aperte, con i club che monitorano attentamente le possibilità di rafforzarsi senza vincoli contrattuali.

Il mercato dei calciatori senza contratto si apre con movimenti che spaziano dai campioni veterani ai profili in cerca di riscatto, tra trasferimenti in leghe esotiche e liste di giocatori pronti a cambiare aria a giugno. Mentre Keisuke Honda punta al ritorno in campo in Asia e Mario Rui si prepara per una nuova avventura negli Emirati Arabi, un lungo elenco di professionisti con valori di mercato significativi attende la fine della stagione per trovare una nuova sistemazione. Ritorno di scena tra Singapore e gli Emirati Arabi. Keisuke Honda ha deciso di non appendere definitivamente i tacchetti al chiodo, nonostante l’età che lo porterà a compiere 40 anni nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato svincolati: Honda e Mario Rui tornano in campo tra Asia ed Emirati Leggi anche: Calciomercato, l'ex Napoli Mario Rui pronto a tornare in campo? Leggi anche: L'ex Napoli Mario Rui torna in campo: ufficiale il nome del suo nuovo club