Mario Rui | dal riscatto in Portogallo al salto verso l’estero

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Rui ha disputato finora sei partite da titolare con la squadra portoghese. Attualmente, il calciatore sta valutando possibili trasferimenti verso i campionati degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita. La sua esperienza in Portogallo rappresenta un momento importante nella sua carriera, mentre il futuro potrebbe portarlo a nuove destinazioni all’estero. La sua situazione contrattuale e le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

? Cosa sapere Mario Rui colleziona 6 presenze da titolare con la Forte Virtus in Portogallo.. Il calciatore valuta trasferimenti verso i campionati degli Emirati Arabi o dell'Arabia Saudita.. Il calciatore Mario Rui, dopo aver affrontato una sfida intensa con la maglia della Forte Virtus tra febbraio e marzo, punta ora a nuovi traguardi professionali in mercati internazionali di alto profilo. L’esperienza vissuta in Portogallo ha rappresentato per l’atleta un momento decisivo di rigenerazione tecnica e fisica. Il trasferimento avvenuto all’inizio di febbraio si è inserito in un progetto sportivo guidato da Setti, caratterizzato da un approccio metodologico orientato alla valorizzazione di talenti e dalla ricerca di profili tecnici capaci di offrire riscatto immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mario Rui: dal riscatto in Portogallo al salto verso l’estero

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