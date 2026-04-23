Mario Rui | dal riscatto in Portogallo al salto verso l’estero

Mario Rui ha disputato finora sei partite da titolare con la squadra portoghese. Attualmente, il calciatore sta valutando possibili trasferimenti verso i campionati degli Emirati Arabi e dell'Arabia Saudita. La sua esperienza in Portogallo rappresenta un momento importante nella sua carriera, mentre il futuro potrebbe portarlo a nuove destinazioni all’estero. La sua situazione contrattuale e le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

? Cosa sapere Mario Rui colleziona 6 presenze da titolare con la Forte Virtus in Portogallo.. Il calciatore valuta trasferimenti verso i campionati degli Emirati Arabi o dell'Arabia Saudita.. Il calciatore Mario Rui, dopo aver affrontato una sfida intensa con la maglia della Forte Virtus tra febbraio e marzo, punta ora a nuovi traguardi professionali in mercati internazionali di alto profilo. L’esperienza vissuta in Portogallo ha rappresentato per l’atleta un momento decisivo di rigenerazione tecnica e fisica. Il trasferimento avvenuto all’inizio di febbraio si è inserito in un progetto sportivo guidato da Setti, caratterizzato da un approccio metodologico orientato alla valorizzazione di talenti e dalla ricerca di profili tecnici capaci di offrire riscatto immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mario Rui: dal riscatto in Portogallo al salto verso l’estero Notizie correlate Leggi anche: Mario Rui vola in Arabia: nuova sfida per l’ex Napoli che raggiungerà un altro calciatore dal passato in Serie A Juventus, Joao Mario verso il riscatto a BolognaJoao Mario verso il riscatto In base a quanto riportato da Corriere dello Sport, il Bologna sta andando verso il rinnovo del terzino portoghese Joao... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Mario Rui è tornato, l\'agente: È pronto per rientrare a grandi livelli; Atalanta e Dinamo Zagabria non convinte: Musah e Bennacer torneranno al Milan, 40 i milioni mancati di riscatti. Ultimi aggiornamenti: 29 mag 2012, 15:17Il Parma ha deciso di riscattare Mario Rui del Gubbio. Nonostante la retrocessione degli umbri, Rui ha collezionato 31 presenze e due reti, convincendo i crociati a riportarlo in Emilia. calciomercato.com Ex Napoli, Mario Rui può ripartire dalla MLS: contatti con 2 clubDopo aver risolto il proprio contratto con il Napoli, Mario Rui può ripartire subito dall'MLS. Atlanta e Dallas sono in corsa per ingaggiare il terzino sinistro, libero sul mercato degli svincolati. calciomercato.com Emirati Arabi, Mario Rui in terza serie con la Forte Virtus Dopo quasi due anni senza partite ufficiali, il terzino portoghese ha deciso di rimettersi in gioco accettando la proposta del Forte Virtus, club di Dubai impegnato nella UAE Second Division Leagu - facebook.com facebook Mario Rui torna in campo dopo aver lasciato il Napoli a fine 2024! Il terzino portoghese ha firmato con il Forte Virtus, squadra che milita in terza divisione negli Emirati Arabi E la presentazione richiama anche lo Scudetto vinto con il Napoli #sscnapoli # x.com