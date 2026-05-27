Bullismo liquidato come scherzo | I danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenza

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un episodio di bullismo è stato definito come uno scherzo, nonostante i danni emotivi siano evidenti. Le vittime hanno ricevuto messaggi offensivi e sono state soggette a battute che hanno lasciato segni invisibili. Le parole e i silenzi pesano quanto le azioni fisiche, e la differenza tra scherzo e aggressione non sempre viene riconosciuta. La consapevolezza sui danni invisibili si fa sempre più urgente nelle scuole e sui social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra battute liquidate come ‘scherzi’, messaggi che feriscono più di uno schiaffo e silenzi che pesano quanto le parole, il bullismo continua a entrare nelle aule e sugli schermi degli adolescenti. All’auditorium dell’Autorità Portuale, 190 studenti dell’Istituto Fossati da Passano hanno partecipato all’incontro ‘Oltre il silenzio: comprendere, prevenire, agire’, organizzato da Silup e dal plesso spezzino. Un’occasione di confronto con forze dell’ordine, avvocati e psicologi per capire dove finisca il gioco e inizi la violenza. "Comprendere, agire, prevenire – dice il segretario regionale Silup Pietro d’aprile –: sono tutti argomenti che fanno parte della mia professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bullismo liquidato come scherzo i danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenza
© Lanazione.it - Bullismo liquidato come scherzo: "I danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenza"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gran parte dei danni causati dall'alcol possono essere invertiti. Lo dice la scienzaUna vasta gamma di danni provocati dall’alcol può essere recuperata, secondo studi scientifici.

Bullismo, Barachini: “Social possono essere violenti, aiutare i ragazzi a conoscerli e usarli in serenità”Secondo un'agenzia di stampa, il 90% dei ragazzi di almeno 11 anni utilizza quotidianamente i social media.

Si parla di: Bullismo liquidato come scherzo: I danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenza.

Quando il bullismo fra i giovani si traveste da scherzo (ma distrugge la vita): il primo passo per combatterlo è la consapevolezzaC’è una forma di violenza che spesso non lascia lividi visibili, ma segni profondi e duraturi. È quella che passa per battute, prese in giro, esclusioni mascherate da gioco. Proprio questa zona grigia ... greenme.it

Bullismo: la psicologia dei gregari e degli spettatori silenziosiQuando immaginiamo un episodio di bullismo, la mente evoca quasi sempre una scena a due: un aggressore, il bullo, e un aggredito, la vittima. Questa visione tunnel, tuttavia, è incompleta e ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web