Un episodio di bullismo è stato definito come uno scherzo, nonostante i danni emotivi siano evidenti. Le vittime hanno ricevuto messaggi offensivi e sono state soggette a battute che hanno lasciato segni invisibili. Le parole e i silenzi pesano quanto le azioni fisiche, e la differenza tra scherzo e aggressione non sempre viene riconosciuta. La consapevolezza sui danni invisibili si fa sempre più urgente nelle scuole e sui social media.

Tra battute liquidate come ‘scherzi’, messaggi che feriscono più di uno schiaffo e silenzi che pesano quanto le parole, il bullismo continua a entrare nelle aule e sugli schermi degli adolescenti. All’auditorium dell’Autorità Portuale, 190 studenti dell’Istituto Fossati da Passano hanno partecipato all’incontro ‘Oltre il silenzio: comprendere, prevenire, agire’, organizzato da Silup e dal plesso spezzino. Un’occasione di confronto con forze dell’ordine, avvocati e psicologi per capire dove finisca il gioco e inizi la violenza. "Comprendere, agire, prevenire – dice il segretario regionale Silup Pietro d’aprile –: sono tutti argomenti che fanno parte della mia professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bullismo liquidato come scherzo: "I danni possono essere invisibili la consapevolezza fa la differenza"

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