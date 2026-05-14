Gran parte dei danni causati dall' alcol possono essere invertiti Lo dice la scienza

Una vasta gamma di danni provocati dall’alcol può essere recuperata, secondo studi scientifici. Le situazioni di consumo includono una birra tra amici, un bicchiere di vino con il partner, un aperitivo dopo il lavoro o un brindisi durante una festa. Queste attività sono spesso associate a momenti di socializzazione e relax, mentre la ricerca indica che, in alcuni casi, gli effetti negativi sulla salute possono essere parzialmente reversibili.

Una birra con gli amici, un bicchiere di vino con il proprio partner, l'aperitivo dopo il lavoro o un brindisi a una festa. L'alcol potrebbe sembrare profondamente radicato nelle nostre vite e nella nostra cultura, ma purtroppo è anche la causa di effetti negativi sul corpo umano, in grado di.🔗 Leggi su Today.it

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