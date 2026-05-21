Bullismo Barachini | Social possono essere violenti aiutare i ragazzi a conoscerli e usarli in serenità

Secondo un'agenzia di stampa, il 90% dei ragazzi di almeno 11 anni utilizza quotidianamente i social media. Questi strumenti rappresentano il mondo e la realtà quotidiana dei giovani, diventando anche il loro ambiente principale di apprendimento. Tuttavia, vengono riconosciuti come ambienti potenzialmente violenti, che possono influenzare comportamenti e relazioni. Una rappresentante istituzionale ha sottolineato la necessità di aiutare i ragazzi a conoscere i social e a utilizzarli in modo sereno e consapevole.

(Adnkronos) – "Il 90% dei ragazzi dagli 11 anni in sù usa quotidianamente i social. I social sono il loro mondo, la loro bolla ma purtroppo sono anche la loro educazione. E il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattuto all'inizio di un percorso di crescita. Noi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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