Carabinieri nelle scuole con l' unità cinofila tra ispezioni e prevenzione | trovata droga

Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, i carabinieri di Lido degli Estensi hanno effettuato controlli presso un istituto scolastico locale. Con l’aiuto di unità cinofile specializzate provenienti da Bologna, le forze dell’ordine hanno svolto ispezioni per prevenire eventuali situazioni di illegalità. Durante le operazioni è stata trovata della sostanza stupefacente, portando a un intervento mirato all’interno della scuola.

Visita speciale nelle scuole. Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, i carabinieri di Lido degli Estensi, coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno condotto un’attività di controllo e sensibilizzazione presso un istituto scolastico del territorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Esche avvelenate, scatta l’allarme. Controlli di carabinieri e unità cinofilaI carabinieri forestali dei nuclei di Scandiano e Reggio, supportati dall’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio in provincia di Parma, dal... Leggi anche: Ispezione a scuola, polizia tra i banchi del Corni con unità cinofila e metal detector Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 'Percorsi di legalità' con i carabinieri nelle scuole; Carabinieri nelle scuole con l'unità cinofila tra ispezioni e prevenzione: trovata droga; Gli alunni della 5a B della Scuola Augusto Elia in visita alla caserma dei carabinieri della Montagnola; Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di Bibbiena. Percorsi di legalità con i carabinieri nelle scuoleCarabinieri nelle scuole di Acerra (Napoli), per i Percorsi di legalità, ciclo di incontri promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d'Errico, in collaborazione con l'Arma per ... ansa.it Cultura della legalità: i Carabinieri nelle scuole di Amatrice, Cittaducale e BorgoroseNell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della Cultura della Legalità, i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno rinnovato anche ... newtuscia.it TENTATA TRUFFA - Finti carabinieri cercano di ingannare Pino Gigliotti con una storia di auto clonata. Indagini in corso - facebook.com facebook A Bologna la visita dell’Ordinario Militare monsignor Saba ai carabinieri x.com