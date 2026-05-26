Bullismo autolesionismo e prevenzione | cosa cambia nelle scuole con il Piano

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute include tra i temi principali il bullismo e l'autolesionismo, inserendoli in un quadro più ampio che riguarda la salute mentale e la prevenzione del disagio tra gli adolescenti. La strategia si focalizza sulla promozione della salute nelle scuole e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio tra i giovani. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici sulle misure concrete o sull’implementazione del piano.

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Il Piano individua la scuola come contesto strategico per integrare l’educazione alla salute lungo tutto il percorso formativo. In questo quadro, lo sviluppo delle competenze personali e sociali viene collegato alla prevenzione di bullismo, uso di sostanze, disagio psichico e suicidio. Il riferimento operativo principale è il Programma Predefinito 1, Scuole che Promuovono Salute, che punta a rafforzare nel setting scolastico: Il tema dell’autolesionismo compare soprattutto nella parte dedicata alla prevenzione del suicidio. Il Piano sottolinea la necessità di politiche multisettoriali, basate su evidenze, che coinvolgano sanità, scuola e famiglia, con progetti rivolti agli adolescenti per intercettare precocemente ideazione suicidaria e comportamenti autolesivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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