Buffet etnico all’Alberghiero Artusi Il piatto principale è l’integrazione

Notizia in breve

All’Alberghiero Artusi si è tenuto un buffet etnico con piatti provenienti da diverse cucine del mondo. L’evento ha avuto come focus l’integrazione attraverso il cibo, con piatti che hanno rappresentato vari paesi. Gli studenti e i partecipanti hanno potuto assaggiare specialità di diverse culture, favorendo lo scambio e la conoscenza interculturale. L’iniziativa ha sottolineato il ruolo del cibo come elemento unificante e promotore di scambi tra persone di origini diverse.