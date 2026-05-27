Buffet etnico all’Alberghiero Artusi Il piatto principale è l’integrazione
All’Alberghiero Artusi si è tenuto un buffet etnico con piatti provenienti da diverse cucine del mondo. L’evento ha avuto come focus l’integrazione attraverso il cibo, con piatti che hanno rappresentato vari paesi. Gli studenti e i partecipanti hanno potuto assaggiare specialità di diverse culture, favorendo lo scambio e la conoscenza interculturale. L’iniziativa ha sottolineato il ruolo del cibo come elemento unificante e promotore di scambi tra persone di origini diverse.
L’integrazione passa anche dal cibo e dalla cucina, qualcosa che unisce e non conosce confini, in grado di rafforzare le amicizie, stimolare la curiosità e la cultura. All’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano Terme è tornata l’iniziativa del buffet etnico, nata per divulgare le culture culinarie dei Paesi di provenienza degli studenti, alcuni dei quali hanno la doppia nazionalità. Un progetto che ha riguardato le classi seconde e che ha dato vita ad undici piatti diversi: dal "Mango float" delle Filippine (rappresentate anche dal "Sisig") ai sapori dell’Albania con l’antipasto "Byrek" o il dolce "Trilece". E poi la "Causa", una specialità della gastronomia peruviana, il "Cous Cous" del Marocco, Paese famoso anche per i "Ghouriba" (biscottini dolci), il "Nankhatai" del Bangladesh. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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