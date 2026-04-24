A Santa Trada, il locale Il Pilone by Rare organizza un festival in occasione del 1° maggio che inizia il 24 aprile. Durante gli eventi, saranno presenti musica dal vivo con i Briganti Italiani e un buffet aperto ai partecipanti. La manifestazione si svolge nella località, coinvolgendo la comunità in un programma che si protrarrà per diversi giorni.

?? Cosa sapere Il Pilone by Rare a Santa Trada organizza il festival del 1° maggio. Musica e buffet con i Briganti Italiani animano la località dallo 24 aprile. Il Pilone by Rare a Santa Trada prepara il ritorno del Festival del 1° maggio con un programma che parte venerdì 24 aprile alle ore 21:00 e culmina con una giornata di festa collettiva, musica e buffet nel cuore della primavera. Mentre ci avviciniamo alla fine di aprile, l'aria a Santa Trada inizia già a farsi elettrica. Non è solo questi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Trada si accende: musica e buffet per il nuovo 1° Maggio

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