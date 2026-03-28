All’interno dell’aula magna di un istituto superiore di Messina, il romanzo “I Nfumicati” viene presentato attraverso un evento che unisce letteratura e tradizione locale. L’iniziativa trasforma il testo scritto in un’esperienza sensoriale, con un buffet ispirato ai temi e ai sapori della storia narrata. La manifestazione coinvolge studenti, insegnanti e rappresentanti della comunità educativa.

Nell’aula magna dell’istituto superiore diretto da Daniela Pistorino studenti e docenti trasformano le ricette citate da Gerardo Rizzo nel suo romanzo ambientato nella Messina ottocentesca in un percorso gastronomico e culturale. Un progetto didattico lungo cinque mesi che unisce lettura, memoria storica e identità del territorio attraverso piatti tipici e attività laboratoriali. Nell’aula magna dell’Istituto superiore “Antonello” di Messina la letteratura esce dalle pagine e arriva direttamente in tavola. Un romanzo ambientato nella Messina dell’Ottocento diventa così occasione di studio, memoria e degustazione, trasformandosi in un vero e proprio percorso tra storia e sapori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Dalla pagina al piatto: all’Istituto Antonello il romanzo “I Nfumicati” diventa buffet tra letteratura e tradizione messinese

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