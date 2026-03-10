Btp in asta a marzo 2026 il Mef offre titoli a 3 7 e 15 anni | i tassi

A marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha programmato un’asta di titoli di Stato, offrendo opzioni a 3, 7 e 15 anni. Durante questa operazione, vengono messi in vendita nuovi BTP per finanziare le esigenze del paese, con tassi di interesse stabiliti in base alle condizioni di mercato. La procedura coinvolge investitori istituzionali e privati interessati a sottoscrivere i titoli.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze torna sul mercato con una nuova tornata di emissioni di titoli di Stato a medio e lungo termine. Il Mef ha annunciato l’ asta di tre tranche di Btp con scadenze a 3, 7 e 15 anni, in calendario tra l’11 e il 16 marzo 2026. L’operazione punta a raccogliere complessivamente tra 4,75 e 6 miliardi di euro. Il Governo Meloni, quindi, conferma la sua strategia di finanziamento del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli. Btp, la nuova emissione. Come di consueto, il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

