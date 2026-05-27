Bruxelles-Strasburgo in auto elettrica | viaggio lungo per i funzionari Ue

Notizia in breve

La Commissione europea sta sostituendo le auto di servizio con veicoli elettrici. Il progetto coinvolge funzionari che stanno affrontando un viaggio di lunga distanza tra Bruxelles e Strasburgo a bordo di auto a batteria. La transizione mira a ridurre le emissioni di CO2 e promuovere l’uso di mezzi sostenibili tra le istituzioni europee. La scelta di veicoli elettrici si inserisce in una strategia più ampia di decarbonizzazione del settore dei trasporti pubblici e istituzionali.