Bruxelles-Strasburgo in auto elettrica | viaggio lungo per i funzionari Ue
La Commissione europea sta sostituendo le auto di servizio con veicoli elettrici. Il progetto coinvolge funzionari che stanno affrontando un viaggio di lunga distanza tra Bruxelles e Strasburgo a bordo di auto a batteria. La transizione mira a ridurre le emissioni di CO2 e promuovere l’uso di mezzi sostenibili tra le istituzioni europee. La scelta di veicoli elettrici si inserisce in una strategia più ampia di decarbonizzazione del settore dei trasporti pubblici e istituzionali.
Cresce il malcontento all'interno della Commissione Ue a guida Ursula von der Leyen per le soste obbligate necessarie a ricaricare le auto elettriche durante i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo. Lo riferisce il sito Politico.eu, citando funzionari dei gabinetti di tre commissari. Gran parte delle batterie dei veicoli elettrici, magari in con una guida poco attenta, non riescono a coprire interamente i 440 chilometri che separano la capitale belga dalla città alsaziana dove una volta al mese si svolge la plenaria del Parlamento europeo. Le auto fornite dalla Commissione per accompagnare la presidente von der Leyen e i suoi commissari agli impegni ufficiali necessitano "di circa 20-30 minuti di ricarica lungo la strada, trasformando un viaggio già lungo di cinque ore in un percorso ancora più faticoso", si legge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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