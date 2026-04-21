L’Ue dia l’esempio basta col circo delle trasferte Bruxelles-Strasburgo Il pressing destra sinistra su Metsola | Come nella pandemia

L’Unione europea si trova sotto pressione da parte di forze politiche di destra e sinistra, che chiedono un cambiamento nella gestione delle trasferte tra Bruxelles e Strasburgo. Le proposte puntano a limitare questi spostamenti, paragonandoli a un “circo” e chiedendo di seguire l’esempio di restrizioni adottate durante la pandemia. Le richieste arrivano in un momento in cui l’UE raccomanda di ridurre i consumi energetici e promuovere il lavoro da remoto.

Ma come, l’Ue raccomanda di ridurre i consumi energetici e incentivare il lavoro da casa e poi agevola una maxi-trasferta (su gomma o rotaia) per migliaia di persone da Bruxelles a Strasburgo? È la domanda che potrebbero farsi i cittadini la prossima settimana quando vedranno – come accade ogni mese – i lavori del Parlamento europeo “traslati” per quattro giorni dalla capitale del Belgio al gioiello d’Alsazia. Il problema se lo sono posti in anticipo diversi membri dell’Europarlamento. I primi a muoversi sono stati quattro europarlamentari olandesi, di diversi partiti. Che nei giorni scorsi hanno scritto una lettera alla presidente...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Parlamento Ue ricorda 10 anni da attacco terroristico Bruxelles, Metsola: Europa non dimentica – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 marzo 2026 "Questa domenica ha segnato il decimo anniversario degli orribili attacchi terroristici del 2016 a Bruxelles. Migranti, schiaffo alla sinistra: per Bruxelles l’intesa Italia-Albania è in linea col diritto Ue. FdI: che figuraccia. Propaganda smentitaL’ennesimo castello di carte costruito dalla sinistra italiana ed europea per abbattere il modello Italia-Albania è crollato sotto il peso della... Approfondimenti e contenuti A Strasburgo l’asse tra le regioni europee dell’acciaio. Guido Guidesi: la siderurgia è strategica, l’Ue intervengaLe principali regioni europee della siderurgia si sono ritrovate a Strasburgo per chiedere alla Commissione Ue misure immediate a tutela del settore, messo sotto pressione da costi energetici elevati ... milanofinanza.it Bruxelles, protesta degli agricoltori contro l'accordo Ue-Mercosur: scontri con la polizia, lanciati lacrimogeniSarebbero circa 8.000 i manifestanti e un migliaio i trattori presenti nel quartiere europeo di Bruxelles, dove è in corso il vertice europeo, arrivati per protestare contro le politiche Ue. Lo ... ilmessaggero.it