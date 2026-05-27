L’Unione Europea ha convocato a Bruxelles il rappresentante diplomatico russo in risposta alle recenti provocazioni di Mosca. La portavoce del Servizio esterno dell’Ue ha comunicato la richiesta, senza fornire ulteriori dettagli. La mossa segue le azioni di Mosca nelle ultime ore, che hanno suscitato reazioni da parte delle istituzioni europee. La convocazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra Bruxelles e Mosca.

L’Unione Europea non sembra aver accolto di buon grado le provocazioni lanciate da Mosca nelle scorse ore, come dimostra la convocazione del rappresentante diplomatico del Cremlino a Bruxelles Karen Malayan da parte della portavoce del Servizio esterno dell’Ue Anitta Hipper. “La minaccia della Russia rivolta ai cittadini stranieri e ai diplomatici affinché lascino Kyiv rappresenta un’escalation inaccettabile”, scrive Hipper su X, chiedendo che il Cremlino “smetta di colpire i civili” e “avvii autentici colloqui di pace a partire da un cessate il fuoco totale e incondizionato”. La portavoce è poi tornata sull’argomento durante una conferenza stampa, accusato la Russia di “cercare di seminare il panico” con il suo avvertimento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bruxelles non accetta le provocazioni di Mosca. E convoca il rappresentante russo

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