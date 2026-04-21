Meloni attaccata e insultata da conduttore russo vicino al Cremlino Farnesina convoca ambasciatore di Mosca

Un conduttore russo, considerato vicino al Cremlino, ha rivolto insulti e attacchi nei confronti della premier italiana. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore di Mosca per discutere l’accaduto. Contestualmente, Meloni è stata criticata dalla Russia anche per aver rotto il rapporto di fiducia con l’ex presidente degli Stati Uniti. La vicenda ha suscitato reazioni diplomatiche e ha portato a un’attenzione internazionale sulle recenti tensioni tra Italia, Russia e Stati Uniti.

MOSCA- Giorgia Meloni viene attaccata anche dalla Russia per aver rotto il suo “rapporto di fiducia” con Trump. Insulti pesanti, alcuni dei quali addirittura irriferibili, sono stati rivolti da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, descritto come “vicino alle posizioni del Cremlino”. Aggiungendo: “Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”. A quanto si apprende, la Farnesina convocherà l’ambasciatore russo a Roma a seguito degli insulti lanciati dal presentatore televisivo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meloni attaccata e insultata da conduttore russo “vicino al Cremlino”. Farnesina convoca ambasciatore di Mosca Notizie correlate Meloni attaccata e insultata da conduttore russo “vicino al Cremlino”. L’accusa: “Aver tradito Trump”MOSCA- Giorgia Meloni viene attaccata anche dalla Russia per aver rotto il suo “rapporto di fiducia” con Trump. Leggi anche: Il viceministro Cirielli (FdI): “È vero che ho incontrato l’ambasciatore russo. E la Farnesina ne era al corrente” Panoramica sull’argomento Si parla di: Linea Schlein e linea Conte. È più di sinistra talvolta difendere Meloni o attaccarla sempre? (di V. Coletti). Meloni attaccata e insultata da conduttore russo vicino al Cremlino. L’accusa: Aver tradito TrumpGiorgia Meloni viene attaccata anche dalla Russia per aver rotto il suo rapporto di fiducia con Trump. Insulti pesanti, alcuni dei quali addirittura irriferibili, sono stati rivolti da parte del gio ... firenzepost.it Meloni insultata sulla tv russa, offese volgari e violente da parte del conduttore SolovyevIl giornalista russo più vicino a Putin non è nuovo ad attacchi pesanti, ma questa volta alcuni colleghi russi gli hanno voltato le spalle, anche perché solo ieri aveva coperto di offese una collega s ... msn.com