Difesa Ue 1 miliardo per droni e cyber | così Bruxelles accelera con Kiev e riscrive gli equilibri con Mosca

La Commissione europea ha annunciato i risultati del bando per il Fondo europeo per la Difesa 2025, con un investimento di un miliardo di euro destinato a droni e soluzioni per la cybersicurezza. La decisione fa parte di un piano più ampio di sostegno a Kiev e di rafforzamento delle capacità difensive dell’Unione, mentre si modificano gli equilibri con Mosca nel settore della sicurezza.

La scorsa settimana la Commissione europea ha presentato i risultati del bando per il Fondo europeo per la Difesa 2025. Lo ha fatto selezionando 57 progetti di ricerca e sviluppo per un costo totale di 1,07 miliardi di euro finanziati direttamente dall’Unione europea. Tra le idee approvate, la più numerose e cospicue sono quelle che hanno come oggetto i sistemi considerati prioritari: droni, autonomia tecnologica e sicurezza cibernetica, il tutto con una partnership sempre più istituzionalizzata con Kiev. I progetti selezionati coinvolgono 634 enti provenienti da 26 Stati membri dell’Ue ai quali si è aggiunta la Norvegia, con le piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 38% dei partecipanti e che ricevono il 21,16% dei finanziamenti totali, cifre che si evincono leggendo la sintesi del piano di spesa.🔗 Leggi su Panorama.it

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