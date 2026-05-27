Alexander Blockx accusa il Roland Garros dopo il ritiro per infortunio poi sparisce tutto

Alexander Blockx si è ritirato dal Roland Garros a causa di un infortunio subito in allenamento, saltando così l'incontro con de Minaur. Dopo il forfait, ha pubblicato un post su Instagram che è stato successivamente modificato. Contestualmente, sono state sollevate polemiche sui teloni presenti nel torneo, ritenuti pericolosi. Il giocatore è sparito dai social e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Forfait Blockx al Roland Garros: salta la sfida con de Minaur per un infortunio in allenamento. Il caso dei teloni "pericolosi" e il post Instagram modificato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alexander Zverev: “L’infortunio di Alcaraz? Non sono contento, Sinner è il grande favorito per il Roland Garros”Nel suo debutto al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha affrontato Mariano Navone, vincendo in tre set con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Infortunio serio e ritiro dagli Internazionali di Roma: Roland Garros in forte dubbioDurante gli Internazionali di Roma, il giovane tennista ha subito un infortunio che lo ha costretto al ritiro dopo soli 22 minuti di gioco.

Temi più discussi: Cinà brilla un set, poi Blockx sale in cattedra. Cadenasso sfiora l'impresa, out Maestrelli; Sinner implacabile in campo, ma in imbarazzo nell'intervista: Il regalo LEGO? Penso al Roland Garros; Gael Monfils fa piangere Elina Svitolina al Roland Garros: le dedica un discorso commovente.

Con punti come questo, Alexander Blockx, 21 anni, sconfigge il campione in carica Casper Ruud reddit

Alexander Blockx accusa il Roland Garros dopo il ritiro per infortunio, poi sparisce tuttoIl Roland Garros ha perso uno dei suoi protagonisti annunciati. Alexander Blockx. Il tennista belga è stato costretto a rinunciare allo Slam parigino a causa di un beffardo infortunio. Il numero 37 de ... fanpage.it

L’assurdo infortunio di Alexander Blockx: avvisati tutti i tennistiAlexander Blockx è stato costretto a ritirarsi dal Roland Garros e a rinunciare al suo match del secondo turno dello Slam parigino contro Alex De Minaur. Il giovane tennista belga, che sta vivendo uno ... sportal.it