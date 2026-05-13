Infortunio serio e ritiro dagli Internazionali di Roma | Roland Garros in forte dubbio

Durante gli Internazionali di Roma, il giovane tennista ha subito un infortunio che lo ha costretto al ritiro dopo soli 22 minuti di gioco. La notizia ha suscitato preoccupazione in Francia, poiché ora si pone il dubbio sulla sua partecipazione a Roland Garros. La breve durata della partita non ha permesso di valutare pienamente le sue condizioni e il suo potenziale nel torneo romano.

Arthur Fils è durato appena 22 minuti agli Internazionali di Roma, abbastanza per far scattare l’allarme in Francia e troppo poco per capire davvero dove sarebbe potuto arrivare nel torneo. La partita contro Andrea Pellegrino si è trasformata quasi subito in un problema fisico, poi in un ritiro, poi in una domanda che adesso pesa: riuscirà a esserci al Roland Garros? Il francese ha incassato due break di fila, ha chiesto un lungo medical time-out e ha provato a rientrare in campo, ma è rimasto lì soltanto un altro game prima di stringere la mano all’italiano. Pellegrino è così avanzato al terzo turno, mentre Fils ha lasciato Roma con una preoccupazione molto più grande del risultato.🔗 Leggi su Sportface.it

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