Brutta caduta in bici | soccorsa una donna a Monte Marenzo
Una donna è caduta in bicicletta a Monte Marenzo, lungo la Sp181, mercoledì 27 maggio poco dopo mezzogiorno. I soccorsi del 118 sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite o sulle condizioni della donna. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.
Brutta caduta in bici a Monte Marenzo. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio, a seguito dell'incidente avvenuto lungo la Sp181 nel paese della Valle San Martino. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nel sinistro è rimasta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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