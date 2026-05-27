Brutta caduta in bici | soccorsa una donna a Monte Marenzo

Notizia in breve

Una donna è caduta in bicicletta a Monte Marenzo, lungo la Sp181, mercoledì 27 maggio poco dopo mezzogiorno. I soccorsi del 118 sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite o sulle condizioni della donna. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.