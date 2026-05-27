Il sindaco di Venezia ha dichiarato di voler tornare a lavorare con le aziende, non come proprietario, ma assumendo un ruolo di guida e visione. Ha specificato di non aver mai avuto ambizioni politiche e di voler contribuire con un approccio più pratico. Attualmente, il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione ufficiale di un nuovo primo cittadino, che sarà Simone Venturini. La situazione politica nella città è in attesa di sviluppi ufficiali.

VENEZIA - Formalmente, fino alla proclamazione ufficiale di Simone Venturini, il sindaco è ancora lui. La testa, però, è già all’impresa successiva: Luigi Brugnaro, undici anni dopo, riparte dal trust che ha gestito le sue aziende, dalla sua famiglia, e dalle sfide future. «Sono andato a Milano in questi giorni per conoscere le persone che hanno gestito le mie società in questi anni. Devo dire che sono stati più bravi di me: hanno assunto personale e hanno aperto nuove filiali». Bilanci più che in ordine, quindi. «Non scherzo quando dico che dovrei imparare da loro. Io ero più “folle”, mi buttavo in mille investimenti, perdevo denaro per poi recuperarlo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Brugnaro: «Torno alle aziende, non da paron ma con un ruolo da visionario. La politica? Mai avuto ambizioni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enrico Grosso, frontman per caso: “Ma non farò mai politica, torno dai miei studenti. Quei giovani che hanno difeso la Carta”Un cantante che ha percorso l’Italia, visitando quindici regioni su venti, si è fatto conoscere come il volto principale di una campagna contro una...

Una vita a tu per tu con gli squali, da Cattolica alle Maldive. "Mi immergo con loro, mai avuto paura"Matteo Fabbri, 37 anni di Cattolica, ha dedicato gran parte della sua vita a immergersi con gli squali, spostandosi da Cattolica alle Maldive per...

Si parla di: Brugnaro: Torno alle aziende, non da paron ma con un ruolo da visionario. La politica? Mai avuto ambizioni.

Brugnaro: Torno alle aziende, non da paron ma con un ruolo da visionario. La politica? Mai avuto ambizioniVENEZIA - Formalmente, fino alla proclamazione ufficiale di Simone Venturini, il sindaco è ancora lui. La testa, però, è già all’impresa successiva: ... ilgazzettino.it

Brugnaro, Venturini e la vita da ex sindaco di Venezia: Simone l'ho scelto io ma non sarò un grillo parlante. Il mio futuro? Potrò finalmente rimettere il naso nelle mie ...Brugnaro sulle sue aziende: Ho revocato il blind ed è rimasto il trust. Ora posso vedere i conti e conoscere le persone impiegate, che hanno fatto un lavoro enorme. Difenderò il mio onore nelle aule ... corrieredelveneto.corriere.it