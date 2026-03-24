Un cantante che ha percorso l’Italia, visitando quindici regioni su venti, si è fatto conoscere come il volto principale di una campagna contro una riforma della giustizia. Ha dichiarato di non voler entrare in politica e di voler tornare a insegnare ai suoi studenti, i giovani che hanno difeso la Carta costituzionale. La sua presenza pubblica ha attirato attenzione sulla mobilitazione contro la modifica normativa.

Roma – Ha girato tutta l’Italia, toccando quindici regioni su venti e diventando, praticamente, il frontman della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia. Un successo, anche personale, rispetto al quale il professor Enrico Grosso, avvocato, docente all’Università di Torino, nonno sindaco e padre, Carlo Federico, tra i maggiori penalisti italiani, si schermisce con sabauda sobrietà e con qualche “non esageriamo”. Qual è la molla che ha portato al voto così tante persone? "Gli italiani e soprattutto i giovani hanno percepito che la Costituzione, patrimonio comune della Repubblica, non si cambia così. Va preservata e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Enrico Grosso, frontman per caso: “Ma non farò mai politica, torno dai miei studenti. Quei giovani che hanno difeso la Carta”

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