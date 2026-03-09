Una vita a tu per tu con gli squali da Cattolica alle Maldive Mi immergo con loro mai avuto paura

Matteo Fabbri, 37 anni di Cattolica, ha dedicato gran parte della sua vita a immergersi con gli squali, spostandosi da Cattolica alle Maldive per seguire questa passione. Durante le sue immersioni, afferma di non aver mai provato paura e di condividere con gli squali momenti di vicinanza e rispetto. La sua esperienza si concentra sulla convivenza diretta con questi predatori marini.

Matteo Fabbri, 37 anni, si immerge da anni per studiare, fotografare e riprendere gli squali: quest’anno ha coinvolto anche altri tre amici. "Mi spinge a farlo la ricerca della conoscenza" È un cattolichino di 37 anni, si chiama Matteo Fabbri e ha una passione da brividi: quella per gli squali. Un amore vero per tutti i tipi esistenti che non si è limitato a osservare in un acquario o sui libri, ma che lo ha spinto a immergersi per incontrare i suoi animali preferiti, fotografandoli e riprendendoli con scatti e video mozzafiato. Ma in questa passione, Fabbri ha voluto coinvolgere quest’anno altri 3 amici, tutti di Cattolica e subacquei... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

