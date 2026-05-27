Brucia sterpaglie per ripulire il terreno | arrivano i carabinieri forestali e lo sanzionano
I carabinieri forestali hanno sanzionato un uomo che stava bruciando cumuli di sterpaglie vicino a fabbricati per ripulire un terreno agricolo. L'episodio si è verificato in un'area limitrofa a strutture residenziali, dove l’uomo aveva deciso di eliminare le sterpaglie attraverso il fuoco. Le autorità hanno intervenuto per fermare l’operazione e applicare una sanzione, impedendo che l’incendio si ampliasse o causasse danni.
Per ripulire un fondo agricolo stava bruciando cumuli di sterpaglie in un'area limitrofa ad alcuni fabbricati. I fumi hanno così rapidamente raggiunto le abitazioni vicine, che hanno allertato i carabinieri forestali. Ricevuta la segnalazione, i militari del nucleo di Spigno Saturnia hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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