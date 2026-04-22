Spostamenti irregolari e non tracciati di bovini | i carabinieri forestali sanzionano quattro allevatori

Durante un controllo svolto in collaborazione con il servizio veterinario locale in una stalla di Minturno, i carabinieri forestali di Spigno Saturnia hanno verificato spostamenti irregolari e non tracciati di bovini. In conseguenza di questa attività, sono state comminate sanzioni amministrative a quattro allevatori della zona. L’intervento ha riguardato principalmente la documentazione e le modalità di movimentazione degli animali presenti nell’azienda.

Un accertamento svolto in collaborazione con il personale del servizio veterinario della Asl in una stalla del territorio di Minturno, in località via Cadorna, ha portato il nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia ad elevare sanzioni amministrative a carico di quattro allevatori.Nel corso.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Emergenza bovini: 13 milioni per salvare gli allevatori nel SarrabusLe autorità regionali hanno stanziato immediatamente 13 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dal recente focolaio di dermatite... Coldiretti Caserta: stop alle pratiche sleali per difendere reddito degli allevatori boviniTempo di lettura: 2 minutiDifendere gli allevatori di bovini da latte dalle pratiche sleali per garantire il giusto reddito e consentire a questa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Previsioni meteo del 13 aprile 2026; Passeggiate Poetiche nel Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi; Previsioni meteo del 15 aprile 2026; Previsioni meteo del 21 aprile 2026. Frontex, -39% passaggi irregolari da inizio annoNei primi tre mesi del 2026 sono stati registrati 21.400 attraversamenti, la rotta più attiva è quella del Mediterraneo orientale con 6.500 ingressi ... avvenire.it Migranti, -26% arrivi irregolari in UE nel 2025/ Modello Italia funziona: rimane emergenza Libia-MediterraneoDati Frontex sugli arrivi dei migranti irregolari nel 2025: calo in UE, modello Italia funziona. Caos Libia e ancora troppi morti in mare: gli scenari I DATI FRONTEX E IL CALO IMPORTANTE DEI ... ilsussidiario.net Rovesci irregolari e locali fenomeni intensi sui settori centro-settentrionali della regione. Segnalazioni e video da Altamura diffusi da Meteopuglia in Foto - facebook.com facebook