Brucia sterpaglie e plastica nel suo terreno | 82enne rischia fino a 5 anni di carcere

Un uomo di 82 anni è stato denunciato dai carabinieri nella zona di Cerveteri, in località Furbara, per aver bruciato sterpaglie e plastica nel suo terreno. Durante l'operazione, i militari hanno riscontrato la presenza di materiali misti a plastica, che sono stati incendiati dall'anziano. La questione potrebbe portare a una condanna fino a cinque anni di reclusione, a seconda delle eventuali aggravanti e delle norme applicate.

Sterpaglie miste a plastica. A bruciare il materiale un anziano che è stato "pizzicato" e denunciato dai carabinieri nella zona di Cerveteri, più precisamente in località Furbara.I militari del Nucleo forestale di Civitavecchia hanno notato il denso fumo provenire da un fondo privato. Qui il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Brucia rifiuti di plastica in un terreno privato: denunciatoPolizia Municipale di Eboli in azione, stamattina, in località Prato, nei pressi della provinciale 30: un 40enne straniero è stato sorpreso mentre... Piombino | Brucia paglia, fieno e scarti di animali nel suo terreno: denunciato imprenditore agricoloI carabinieri forestali di Venturina Terme hanno denunciato il titolare 50enne di un'impresa agricola per smaltimento illegale di rifiuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Brucia le sterpaglie sotto casa e viene avvolto dalle fiamme: trovato morto carbonizzatoAccende un fuoco nel suo terreno per smaltire un cumulo di sterpaglie e muore con ustioni su tutto il corpo. La vittima è Mario Marsano, 80 anni, di Matino, in provincia di Lecce. La tragedia è ... leggo.it Gesualdo, si ustiona mentre brucia sterpaglie, grave 72enneUna donna di 72 anni è rimasta gravemente ustionata mentre bruciava sterpaglie in un fondo di sua proprietà. L'episodio si è verificato nelle campagne di Gesualdo. È stato un familiare a lanciare ... ilmattino.it