Un uomo di 77 anni è morto nel Chietino dopo che le sterpaglie che stava bruciando nel terreno di casa sono andate fuori controllo. L’incendio si è sviluppato a Torrevecchia Teatina, causando il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Chieti - La vittima, Quintino Proietti, aveva 77 anni: il rogo è divampato a Torrevecchia Teatina, indagini aperte per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tragedia nelle campagne di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, dove un uomo di 77 anni, Quintino Proietti, ha perso la vita mentre si trovava in un terreno agricolo di sua proprietà, situato nei pressi dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava bruciando alcune sterpaglie o residui di potatura quando il fuoco si sarebbe propagato nell’area. A dare l’allarme è stato un vicino, insospettito dalla presenza del fumo proveniente dal terreno. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri di Chieti, ma al momento dell’intervento per il 77enne non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Brucia sterpaglie e muore nel Chietino: tragedia nel terreno di casa

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