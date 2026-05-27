Briatore vede la Ferrari Luce e infierisce | Per me è un gran vantaggio Il commento sui cinesi e la prima elettrica del Cavallino – Il video

Flavio Briatore ha commentato la Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, definendola un vantaggio. Nel video diffuso, ha espresso il suo parere senza esitazioni, parlando anche dei cinesi e della novità elettrica del Cavallino. La dichiarazione si inserisce nel contesto di discussioni pubbliche sulla nuova vettura.

Anche Flavio Briatore entra a gamba tesa sulla Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica del Cavallino. Dopo la presentazione al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ad Benedetto Vigna e ovviamente John Elkann avevano tentato anche l’intercessione dall’alto portando la Luce da Papa Leone XIV. Ma le polemiche ormai erano decollate. Briatore su Instagram scherza con una bella dose di veleno: «Ciao ragazzi, me lo state chiedendo in tanti. L’ho vista anche io la Ferrari Luce e per me ha un gran vantaggio. I cinesi non ce la copieranno. Per adesso non c’è niente da dire». Le critiche di Montezemolo e il tonfo in Borsa della Ferrari. 🔗 Leggi su Open.online

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Nuova Ferrari Luce: 1.050 CV, è la prima elettrica del Cavallino?La Ferrari Luce, presentata il 25 maggio 2026 a Roma, è la prima vettura elettrica del marchio.

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