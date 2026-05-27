Brianza | due sorelle creano un impero da 104 milioni col glamping
Due sorelle hanno trasformato un piccolo laboratorio di Carate in un’impresa da 104 milioni di euro, specializzata nel settore del glamping. Dalla prima creazione di tende, sono passate a strutture di lusso estremo. La crescita è avvenuta nel tempo, con investimenti e ampliamenti che hanno portato a un vero e proprio impero. La produzione si è evoluta, passando da semplici tende a alloggi di alta qualità e design.
? Domande chiave Come hanno trasformato un piccolo laboratorio di Carate in un impero?. Quale segreto ha permesso di passare dalle tende al lusso estremo?. Perché la reputazione conta più del profitto immediato per queste sorelle?. Come fa l'artigianato brianzolo a servire gli atleti delle Olimpiadi?.? In Breve Attività nata a Carate Brianza nella metà degli anni Settanta.. Modello gestionale basato su decisioni a lungo periodo e tradizione familiare.. Successo commerciale che serve il turismo d'élite a Cortina d'Ampezzo.. Evoluzione da piccola bottega artigianale a realtà industriale globale.. Due sorelle hanno trasformato un piccolo laboratorio di Carate Brianza in un impero da 104 milioni di euro, inventando il business del glamping ben prima che il termine diventasse di moda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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