Brianza | due sorelle creano un impero da 104 milioni col glamping

Notizia in breve

Due sorelle hanno trasformato un piccolo laboratorio di Carate in un’impresa da 104 milioni di euro, specializzata nel settore del glamping. Dalla prima creazione di tende, sono passate a strutture di lusso estremo. La crescita è avvenuta nel tempo, con investimenti e ampliamenti che hanno portato a un vero e proprio impero. La produzione si è evoluta, passando da semplici tende a alloggi di alta qualità e design.